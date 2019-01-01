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Караваев - о матче с Зарей: Для меня это особое противостояние

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"Столичный" клуб хочет сократить отставание от "горняков".
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Александр Каравев поделился ожиданием от предстоящего матча против Зари в рамках УПЛ.

“Разумеется для меня это особое противостояние. Это команда, где я провел пять лет. Особые воспоминания и эмоции. Готовимся, как к обычной игре. Понимаем, что это сильный соперник, поскольку демонстрируют хороший футбол. Сменился тренер и заиграли совсем по-другому.

Заря совсем по-другому действуют сейчас. В основном, много пасов в центре поля, вертикальные передачи, хорошо вскрывают зоны. Плюс сильные фланги.

Мы все это разберем и будем знать, как играть против них. Вот есть два дня еще, будем изучать. Сами понимаем, что за соперник. Плюс тренера нам рассказывают, есть теоретические занятия.

Поскольку обе команды демонстрируют яркий футбол и это хорошо для зрителя. Думаю, будет отличный футбол и все этим насладятся.

Мотивация есть всегда. Матчей еще много. В первую очередь мы смотрим на свою игру, а как сложится - увидим. Конечно, мотивация есть, стремимся выигрывать каждый матч и не смотреть, что у нас за спиной“, - приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, что Караваев попал в символическую сборную УПЛ по итогам 2019 года

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Теги: Александр Караваев, Динамо Киев, Заря, УПЛ, футбол
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