Назарина - лучший игрок чемпионата Украины в ноябре

Полузащитник Карпат провел успешный месяц в составе львовского клуба.

Полузащитника львовских Карпат Егора Назарину признали лучшим игроком УПЛ в ноябре, сообщает официальный сайт чемпионата Украины.

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 40% голосов. Назарина обошел вингера Динамо Виктора Цыганкова (20%) и форварда Шахтера Жуниора Мораеса (13%).

В этом сезоне УПЛ Назарина провел 8 поединков за Карпаты, забив 4 гола.

Отметим, что лучшим тренером ноября в УПЛ стал наставник Олимпика Висенте Гомес.