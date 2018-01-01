Де Пена: Люди в Уругвае говорят про Динамо и Украину

Футболиста впечатлил украинский народ.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал о своей адаптации в Украине.

“Я думаю, что Киев - очень красивый город, который полностью отличается от моего родного Монтевидео. Люди в Украине необычайно разные, но я думаю, что это очень круто. Именно тут я ощущаю себя по-настоящему счастливым, и наслаждаюсь жизнью.

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Когда я приехал в Украину, то мне сразу сказали, что эта страна - полная противоположность Уругваю. Тут другие люди, язык и особый стиль жизни. Но меня это не пугало.

Когда я стал частью этой страны, то увидел, насколько здесь добрые люди. Они очень гостеприимно меня приняли и в команде, и в городе. Также я уже знаю историю Украины, ведь живу тут.

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Много смотрю документальных фильмов и читаю. Вообще, я вдохновляюсь местными, ведь знаю, что пять лет назад этот народ боролся за свои права. Я смотрел документальный фильм от Netflix “Зима в огне“ - он заставил меня очень уважать украинцев.

Динамо - известный клуб на весь мир. Даже в Уругвае люди разговаривают про Украину и Динамо. Для меня честь играть за эту команду, которая уже столько лет выступает в европейских турнирах и имеет столько чудесных футболистов.

Если говорить об украинском футболисте, которого знают везде, то это Андрей Шевченко. Но в истории Динамо было невероятное количество талантливых и известных футболистов“, - рассказал де Пена для Best.ua.

Ранее де Пена рассказал, что он счастлив находится в Динамо.