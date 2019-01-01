DZIDZIO посвятил свою известную песню сборной Украины

Известный исполнитель выступил на церемонии Футбольные звезды Украины.

Известный украинский исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома), который также является амбассадором сборной Украины по футболу, посетил церемонию Футбольные звезды Украины.

Выступая на сцене, исполнитель спел свою песню “Я и Сара“, правда, в новом варианте. DZIDZIO переписал слова так, чтобы песня была о национальной команде.

Напомним, на церемонии Футбольные звезды Украины назвали лучшего игрока 2019 года, лучшего тренера, лучшего вратаря, а также символическую сборную года.