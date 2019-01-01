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Пятов: Профессия вратаря - это неблагодарная работа

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Украинец рад, что наконец-то стали обращать внимание на вратарей.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал получение награды лучшему голкиперу сезона на церемонии Футбольные звезды Украины.

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“Наверное, я из тех, кто говорит не много, в основном на поле.

Наконец-то стали больше внимания обращать на голкиперов. Это одна из сложных работ, можно сказать, неблагодарных.

Так что награда - наша, всех вратарей. Спасибо!“, - приводит слова Пятова пресс-служба клуба.

Отметим, что Пятов вошел в символическую сборную УПЛ по итогам года.

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Теги: Андрей Пятов, сборная Украины по футболу, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол
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