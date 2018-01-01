Миколенко вернется к тренировкам в ближайшее время

Повреждение футболиста оказалось несерьезным.

Защитник Динамо Виталий Миколенко в матче 16 тура чемпионата Украины против Олимпика (3:1) покинул поле в первом тайме из-за повреждения. Главный врач киевского клуба Леонид Миронов оценил травму футболиста.

“Никаких повреждений у Миколенко не обнаружено, у него мышечный спазм, который вызвал кратковременное защемление нерва.

Возможно, уже через день-два Виталик вернется к тренировкам, сперва с тренером по физподготовке, а затем и в общую группу“, - рассказал Миронов в интервью клубному сайту Динамо.

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