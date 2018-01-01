Полиция остановила следствие по договорным матчам с участием украинских клубов

В преступлении подозреваются Александрия, Ворскла, Заря и Олимпик.

Национальная полиция Украины заявила об остановке следствия по делу организации договорных матчей, в участии в которых подозреваются 35 украинских клубов.

Отмечается, что по состоянию на 21 ноября 2019 года досудебное расследование остановили на основании п.3 ч.1 ст. 280 Уголовного процессуального кодекса Украины, который предусматривает остановку следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Более точная причина остается неизвестной из-за тайны следствия.

Отметим, что среди подозреваемых есть четыре украинские команды, представляющие Премьер-лигу. Это Александрия, Ворскла, Заря и Олимпик.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста за договорные матчи.