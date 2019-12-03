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Динамо подписало бельгийского нападающего

Комментариев: 4
Ибрагим Каргбо-младший присоединился к клубу на правах свободного агента.
Ибрагим Каргбо-младший
Ибрагим Каргбо-младший
ФК Динамо Киев

Динамо подписало контракт с Ибрагимом Каргбо-младшим, сообщает пресс-служба киевского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года.

Отмечается, что с 18 ноября футболист находился в статусе свободного агента, разорвав контракт с бельгийским Роселаром, который представляет второй дивизион страны.

Каргбо-младший регулярно играет за юношеские сборные Бельгии. Сейчас он является игроком команды U-19, за которую он провел 7 матчей, где забил 1 гол.

19-летний игрок является сыном Ибрагима Каргбо, который выступал за ряд европейских клубов и сборную Сьерра-Леоне.

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Теги: футбол, Динамо, УПЛ, Ибрагим Каргбо-младший
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Комментариев (4)
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zadneprohodchik    03.12.2019, 17:36
Оценка:  +1
zadneprohodchik
понабирают баласта потом мальму обыграть немогут
гость  (аноним)  03.12.2019, 16:50
Оценка:  +2
гость
Сурок продолжает комплектовать некогда великий клуб свободными агентами с обочины)))))Всё задарма.Пи..дец клубу окончательно.)))
I_gor2    03.12.2019, 17:34
Оценка:  +1
I_gor2
Пока свободный агент Де Пена - лучший игрок.
zadneprohodchik    03.12.2019, 17:48
Оценка:  +1
zadneprohodchik
для дырки да, а цена ему на рынке ноль
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