Динамо подписало бельгийского нападающего

Ибрагим Каргбо-младший присоединился к клубу на правах свободного агента.

Динамо подписало контракт с Ибрагимом Каргбо-младшим, сообщает пресс-служба киевского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года.

Отмечается, что с 18 ноября футболист находился в статусе свободного агента, разорвав контракт с бельгийским Роселаром, который представляет второй дивизион страны.

Каргбо-младший регулярно играет за юношеские сборные Бельгии. Сейчас он является игроком команды U-19, за которую он провел 7 матчей, где забил 1 гол.

19-летний игрок является сыном Ибрагима Каргбо, который выступал за ряд европейских клубов и сборную Сьерра-Леоне.