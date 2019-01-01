Шевченко: Тайсон - украшение нашего футбола

Тренер национальной команды вспомнил скандальный эпизод, связанный с расизмом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на церемонии Футбольные звезды Украины вручил награду Тайсону, который стал лучшим игроком чемпионата Украины по итогам 2019 года.

“В чемпионате Италии к иностранцам относятся как к украшению, очень важным игрокам, которые дополняют историю футбола. И так во всех странах.

Несколько недель назад в украинском футболе произошел не очень приятный инцидент с расизмом. Важно, что весь украинский футбол сплотился вокруг этого и поддержал Тайсона.

Он - украшение украинского футбола. Человек, который приехал и не покинул нашу страну в сложный момент, перевез сюда свою семью, продолжал играть за команду и доказывать, какое он чувство имеет к нашей стране. Мы всегда будем его поддерживать“, - заявил Шевченко.

Ранее определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.