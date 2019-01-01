Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: Тайсон - украшение нашего футбола

Комментариев: 0
Тренер национальной команды вспомнил скандальный эпизод, связанный с расизмом.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Василий Войтюк, Football.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на церемонии Футбольные звезды Украины вручил награду Тайсону, который стал лучшим игроком чемпионата Украины по итогам 2019 года.

“В чемпионате Италии к иностранцам относятся как к украшению, очень важным игрокам, которые дополняют историю футбола. И так во всех странах.

Несколько недель назад в украинском футболе произошел не очень приятный инцидент с расизмом. Важно, что весь украинский футбол сплотился вокруг этого и поддержал Тайсона. 

Он - украшение украинского футбола. Человек, который приехал и не покинул нашу страну в сложный момент, перевез сюда свою семью, продолжал играть за команду и доказывать, какое он чувство имеет к нашей стране. Мы всегда будем его поддерживать“, - заявил Шевченко.

Ранее определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Шевченко, Тайсон, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: football.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь