Тайсон стал лучшим игроком Украины в 2019 году

Бразилец опередил в голосовании Виктора Цыганова и Мораеса.

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины назвали лучшего игрока по итогам 2019 года. Им стал вингер донецкого Шахтера Тайсон.

В этом сезоне бразилец провел 16 поединков в футболке Шахтера, где забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

В голосовании Тайсон опередил Виктора Цыганкова и Марлоса.

Ранее также определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.