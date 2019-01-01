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Тайсон стал лучшим игроком Украины в 2019 году

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Бразилец опередил в голосовании Виктора Цыганова и Мораеса.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины назвали лучшего игрока по итогам 2019 года. Им стал вингер донецкого Шахтера Тайсон.

В этом сезоне бразилец провел 16 поединков в футболке Шахтера, где забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

В голосовании Тайсон опередил Виктора Цыганкова и Марлоса.

Ранее также определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года.

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Теги: футбол, Тайсон, Шахтер
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