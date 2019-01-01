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Определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года

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В команду попали только представители Динамо и Шахтера.
Определилась символическая сборная УПЛ
Определилась символическая сборная УПЛ
УАФ

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 года объявили символическую сборную чемпионата Украины. Отметим, что в команду попали лишь игроки киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Вратарь: Андрей Пятов (Шахтер)

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, (оба - Шахтер) Виталий Буяльский (Динамо), Марлос (Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо)

Нападающий: Мораес (Шахтер)

Ранее также определились лучший молодой игрок годаарбитрвратарьтренер и легионер года.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ
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