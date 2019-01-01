Определилась символическая сборная УПЛ по итогам 2019 года

В команду попали только представители Динамо и Шахтера.

Определилась символическая сборная УПЛ УАФ

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 года объявили символическую сборную чемпионата Украины. Отметим, что в команду попали лишь игроки киевского Динамо и донецкого Шахтера. Вратарь: Андрей Пятов (Шахтер) Защитники: Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо) Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, (оба - Шахтер) Виталий Буяльский (Динамо), Марлос (Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо) Нападающий: Мораес (Шахтер) Ранее также определились лучший молодой игрок года, арбитр, вратарь, тренер и легионер года.

Александра Колесникова