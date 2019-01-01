Зинченко - лучший украинский легионер в 2019 году

Защитник Манчестер Сити получил престижную награду.

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим украинским легионером года.

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 года отметили игру футболиста, который регулярно выступает в составе “горожан“.

Отметим, что в борьбе за награду Зинченко опередил Руслана Малиновского, Романа Яремчука, Андрея Лунина и других.

Ранее также определились лучший молодой игрок года, лучший арбитр, лучший вратарь и лучший тренер года.