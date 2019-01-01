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Зинченко - лучший украинский легионер в 2019 году

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Защитник Манчестер Сити получил престижную награду.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим украинским легионером года.

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 года отметили игру футболиста, который регулярно выступает в составе “горожан“.

Отметим, что в борьбе за награду Зинченко опередил Руслана Малиновского, Романа Яремчука, Андрея Лунина и других.

Ранее также определились лучший молодой игрок годалучший арбитр, лучший вратарь и лучший тренер года.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити, сборная Украины
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