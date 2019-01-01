Шевченко стал лучшим тренером года в Украине

Украинский специалист вывел сборную Украины на Евро-2020.

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 выбрали лучшего тренера года. Им стал наставник национальной сборной Андрей Шевченко.

Под его руководством главная команда страны пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в группе, а также впервые прошла календарный год без поражений.

Ранее также определились лучший молодой игрок года, лучший арбитр и лучший вратарь.