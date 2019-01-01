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Шевченко стал лучшим тренером года в Украине

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Украинский специалист вывел сборную Украины на Евро-2020.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

На церемонии награждения Футбольные звезды Украины-2019 выбрали лучшего тренера года. Им стал наставник национальной сборной Андрей Шевченко.

Под его руководством главная команда страны пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в группе, а также впервые прошла календарный год без поражений.

Ранее также определились лучший молодой игрок года, лучший арбитр и лучший вратарь.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу
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