Пятов - лучший голкипер Украины в 2019 году
Вратарь получил престижную награду на церемонии Футбольные звезды Украины.
Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов стал лучшим вратарем в 2019 году. Футболист получил награду на церемонии Футбольные звезды Украины.
Голкипер вместе с клубом стал чемпионом в чемпионате страны. В этом сезоне Пятов провел в составе “горняков“ 20 матчей, где пропустил 19 голов.
Ранее также стали известны имена лучшего молодого игрока в 2019 году и лучшего арбитра уходящего года.
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