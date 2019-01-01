Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пятов - лучший голкипер Украины в 2019 году

Комментариев: 0
Вратарь получил престижную награду на церемонии Футбольные звезды Украины.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов стал лучшим вратарем в 2019 году. Футболист получил награду на церемонии Футбольные звезды Украины.

Голкипер вместе с клубом стал чемпионом в чемпионате страны. В этом сезоне Пятов провел в составе “горняков“ 20 матчей, где пропустил 19 голов.

Ранее также стали известны имена лучшего молодого игрока в 2019 году и лучшего арбитра уходящего года.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Пятов, сборная Украины по футболу, Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь