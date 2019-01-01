Пятов - лучший голкипер Украины в 2019 году

Вратарь получил престижную награду на церемонии Футбольные звезды Украины.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов стал лучшим вратарем в 2019 году. Футболист получил награду на церемонии Футбольные звезды Украины.

Голкипер вместе с клубом стал чемпионом в чемпионате страны. В этом сезоне Пятов провел в составе “горняков“ 20 матчей, где пропустил 19 голов.

Ранее также стали известны имена лучшего молодого игрока в 2019 году и лучшего арбитра уходящего года.