Беседин стал лучшим игроком 16 тура чемпионата Украины
Нападающий Динамо оформил дубль в матче с Олимпиком.
Форвард киевского Динамо Артем Беседин стал лучшим игроком 16 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Экспертная комиссия высоко оценила дубль футболиста в ворота донецкого Олимпика на выезде (1:3).
Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был нападающий Шахтера Жуниор Мораес.
Смотрите также видео голов и обзор матча Олимпик - Динамо.
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