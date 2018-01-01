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Беседин стал лучшим игроком 16 тура чемпионата Украины

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Нападающий Динамо оформил дубль в матче с Олимпиком.
Артем Беседин
Артем Беседин
УПЛ

Форвард киевского Динамо Артем Беседин стал лучшим игроком 16 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Экспертная комиссия высоко оценила дубль футболиста в ворота донецкого Олимпика на выезде (1:3).

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был нападающий Шахтера Жуниор Мораес.

Смотрите также видео голов и обзор матча Олимпик - Динамо.

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Теги: футбол, Артем Беседин, Динамо, УПЛ
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