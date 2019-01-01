Исмаили: Должны винить только себя, потому что допустили огромное количество ошибок

Защитник Шахтера прокомментировал ничейный результат в матче против Мариуполя.

Защитник донецкого Шахтера Исмаили подвел итоги матча 16-го тура УПЛ против Мариуполя, который завершился вничью (1:1).

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“Очень сложная игра. К тому же далеко не лучшее состояние поля усложнило работу: было тяжело держать мяч и продвигать его, мы выполнили много неточных передач. А ведь быстрый пас и комбинационный футбол - это и есть наша основная игра.

В любом случае, должны винить только себя, потому что допустили огромное количество таких ошибок, которые нам не свойственны. А когда так ошибаешься, это отражается на результате.

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Были ли ошибки следствием усталости после матча с Манчестер Сити? Конечно же, игра в Манчестере была высокоинтенсивной. Но этот факт, как и тяжелая дорога, не оправдание. Все, кто вышел на поле, были готовы, так что усталость и нехватка времени на восстановление здесь ни при чем.

Впрочем, все позади, надо думать о следующем поединке. Впереди два матча чемпионата перед зимней паузой - нужно добиться двух побед, чтобы иметь хорошее преимущество перед конкурентами“, - цитирует Исмаили пресс-служба Шахтера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Шахтер.