Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Исмаили: Должны винить только себя, потому что допустили огромное количество ошибок

Комментариев: 0
Защитник Шахтера прокомментировал ничейный результат в матче против Мариуполя.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Исмаили подвел итоги матча 16-го тура УПЛ против Мариуполя, который завершился вничью (1:1).

Читай также: Бабич - о ничьей с Шахтером: Назло всем скептикам

“Очень сложная игра. К тому же далеко не лучшее состояние поля усложнило работу: было тяжело держать мяч и продвигать его, мы выполнили много неточных передач. А ведь быстрый пас и комбинационный футбол - это и есть наша основная игра.

В любом случае, должны винить только себя, потому что допустили огромное количество таких ошибок, которые нам не свойственны. А когда так ошибаешься, это отражается на результате.

Читай также: Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ

Были ли ошибки следствием усталости после матча с Манчестер Сити? Конечно же, игра в Манчестере была высокоинтенсивной. Но этот факт, как и тяжелая дорога, не оправдание. Все, кто вышел на поле, были готовы, так что усталость и нехватка времени на восстановление здесь ни при чем.

Впрочем, все позади, надо думать о следующем поединке. Впереди два матча чемпионата перед зимней паузой - нужно добиться двух побед, чтобы иметь хорошее преимущество перед конкурентами“, - цитирует Исмаили пресс-служба Шахтера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Шахтер.

Поделись:
Теги: Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь