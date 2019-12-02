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Бабич - о ничье с Шахтером: Назло всем скептикам

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Мариуполь сумел сыграть вничью с лидером чемпионата Украины.
Александр Бабич
Александр Бабич
ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич подвел итоги ничейного матча с Шахтером (1:1).

“Встретились с лидером, чемпионом Украины. Естественно, построили игру от обороны, старались закрыть сильные стороны соперника, искать счастья в контратаках и выжать максимум из стандартных положений. В антропометрии мы выигрывали - хотелось этим воспользоваться.

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Очень рады. Возможно, назло всем скептикам, которые говорят, что Шахтер здесь никогда не теряет очки, мы показали, что у нас есть команда, которая может отбирать очки у чемпиона. И это радует. 

Наверное, сыграли, как Шахтер с Ман Сити, - от обороны и на контратаке. Горняки владели инициативой, создавали моменты. Будем откровенны, три хороших голевых эпизода соперник не использовал, и нам где-то повезло.

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Эта ничья должна сказаться положительно. Много сил отдали. Даже если бы мы проиграли, думаю, никто сильно не расстраивался бы, потому что впереди у нас матчи с нашими конкурентами.

Шахтер борется за первые места. А у нас пока мечта, цель и задача - попасть в первую шестерку“,  приводит слова Бабича официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Александр Бабич, Мариуполь, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    02.12.2019, 12:42
Оценка:  0
thebestdraw
за верную службу и постоянные сливы шахтер решили очками. Всё-таки положение в таблице позволяет. Если бы была интрига в борьбе с динамо, то шахтер не подарил бы вам очко
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