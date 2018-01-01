Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ

Комментариев: 0
На поединке в Мариуполе зрителей было больше, чем в остальных пяти матчах 16-го тура УПЛ.
Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ
Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В минувшие выходные в Украине состоялись матчи 16-го тура УПЛ, которые посетили 15 478 зрителей.

Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Мариуполе на поединке Мариуполь - Шахтер. На этом поединке присутствовали 8 425 болельщиков.

А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче между Львовом и Днепр-1. Эту встречу воочию увидели лишь 635 фанатов.

МатчКоличество зрителей
Мариуполь - Шахтер8 425
Десна - Александрия2 081
Заря - Карпаты1 675
Олимпик - Динамо1 506
Ворскла - Колос1 156
Львов - Днепр-1635
В среднем за матч:2 580
Всего за тур:15 478
Всего за чемпионат:444 156

Напомним, прошлый тур чемпионата Украины стал самым худшим по показателю посещаемости.

Поделись:
Теги: Мариуполь, Шахтер, Шахтер Донецк, Десна, Десна Чернигов, Александрия, Заря, Карпаты, Олимпик, Динамо, Динамо Киев, Ворскла, Колос, Львов, ФК Львов, Днепр-1, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, чемпионат Украины, посещаемость
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь