Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ
На поединке в Мариуполе зрителей было больше, чем в остальных пяти матчах 16-го тура УПЛ.
В минувшие выходные в Украине состоялись матчи 16-го тура УПЛ, которые посетили 15 478 зрителей.
Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Мариуполе на поединке Мариуполь - Шахтер. На этом поединке присутствовали 8 425 болельщиков.
А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче между Львовом и Днепр-1. Эту встречу воочию увидели лишь 635 фанатов.
|Матч
|Количество зрителей
|Мариуполь - Шахтер
|8 425
|Десна - Александрия
|2 081
|Заря - Карпаты
|1 675
|Олимпик - Динамо
|1 506
|Ворскла - Колос
|1 156
|Львов - Днепр-1
|635
|В среднем за матч:
|2 580
|Всего за тур:
|15 478
|Всего за чемпионат:
|444 156
Напомним, прошлый тур чемпионата Украины стал самым худшим по показателю посещаемости.
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