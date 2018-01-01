На поединке в Мариуполе зрителей было больше, чем в остальных пяти матчах 16-го тура УПЛ.

Матч Мариуполь - Шахтер стал самым посещаемым в 16-м туре УПЛ ФК Шахтер Донецк

В минувшие выходные в Украине состоялись матчи 16-го тура УПЛ, которые посетили 15 478 зрителей.

Самая высокая посещаемость была зафиксирована в Мариуполе на поединке Мариуполь - Шахтер. На этом поединке присутствовали 8 425 болельщиков.

А вот самая низкая посещаемость была во Львове на матче между Львовом и Днепр-1. Эту встречу воочию увидели лишь 635 фанатов.

Матч Количество зрителей Мариуполь - Шахтер 8 425 Десна - Александрия 2 081 Заря - Карпаты 1 675 Олимпик - Динамо 1 506 Ворскла - Колос 1 156 Львов - Днепр-1 635 В среднем за матч: 2 580 Всего за тур: 15 478 Всего за чемпионат: 444 156

Напомним, прошлый тур чемпионата Украины стал самым худшим по показателю посещаемости.