Игорь Суркис: У нас 4 защитника и солить их мы не собираемся

Президент киевлян - о кадровой ситуации в команде.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис после матча против Олимпика (1:3) прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

"Матч действительно был тяжелым. Олимпик — организованная команда. Мы знаем Висенте Гомеса, работали с ним долго. Это тренер, который знает, что он хочет. Я понимал, что после трудного поединка с Мальме эта игра будет тяжелой для нас.



Когда у команды есть преимущество, то надо забивать. Надо свой перевес воплощать в голы. У Олимпика до перерыва был один момент и они забили, во втором тайме еще один шанс. Динамо же создало 7-8 голевых моментов.

Оценивать уровень футболистов, прежде всего, должен тренерский штаб. Именно он ставит мне задачи по усилению определенных позиций. Мы же не можем просто покупать игроков для количества. У нас на эту позицию есть Попов, который будет в общей группе с понедельника, а также есть Бурда, который, мы надеемся, восстановится после травмы.

У нас 4 защитника и солить их мы не собираемся. Мало того, Михайличенко рассчитывает на молодого защитника Сироту, который ездил с командой в Мальме. Тренерский штаб видит в нем огромный потенциал, и возможности стать игроком первой команды.

Если мы будем брать игроков, то только тех, кто уже сильнее имеющихся. А ошибаются все. Тот же Рамос вчера в матче Реала забил гол, а потом ошибся и его команда пропустила. Нет игроков, которые не ошибаются. Это неправильный подход, когда после каждой ошибки мы будем обсуждать уровень игрока.

По вопросу усиления состава мы встретимся с главным тренером, обсудим ситуацию. Есть определенные наметки, но повторюсь еще раз, речь будет идти именно об усилении команды, а не приобретении новых футболистов ради количества", - сказал Суркис пресс-службе клуба.