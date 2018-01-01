Олимпик - Динамо 1:3 Видео голов и обзор матча
Киевляне добыли победу над дончанами.
В матче шестнадцатого тура УПЛ Динамо на выезде обыграло донецкий Олимпик (1:3).
Вашему вниманию видео голов и обзор данного противостояния:
Олимпик — Динамо 1:3
Голы: Шахаб, 38 — Беседин, 37, 79, Де Пена, 87
Олимпик: Пеньков — Ксенз (Джеффри, 89), Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 82) — Кравчук, Цымбалюк, Политыло — Тейшейра, Балашов — Шахаб.
Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко (Кендзера, 28) — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 74) — Цыганков, Беседин, Де Пена.
Предупреждения: Цымбалюк, Тейшейра, Пеньков — Беседин, Де Пена
На 72-й минуте был удален Андрей Кравчук (Олимпик) (грубое нарушение).
Полная версия правил