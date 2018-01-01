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Олимпик - Динамо 1:3 Видео голов и обзор матча

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Киевляне добыли победу над дончанами.
Олимпик - Динамо
Олимпик - Динамо
ФК Динамо

В матче шестнадцатого тура УПЛ Динамо на выезде обыграло донецкий Олимпик (1:3).

Вашему вниманию видео голов и обзор данного противостояния:

Олимпик — Динамо 1:3

Голы: Шахаб, 38 — Беседин, 37, 79, Де Пена, 87

Олимпик: Пеньков — Ксенз (Джеффри, 89), Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 82) — Кравчук, Цымбалюк, Политыло — Тейшейра, Балашов — Шахаб.

Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко (Кендзера, 28) — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 74) — Цыганков, Беседин, Де Пена.

Предупреждения: Цымбалюк, Тейшейра, Пеньков — Беседин, Де Пена

На 72-й минуте был удален Андрей Кравчук (Олимпик) (грубое нарушение). 

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