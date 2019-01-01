Защитник Карпат сравнил игру Зари и Динамо

Футболист назвал явного лидера УПЛ.

Защитник львовских Карпат Сергей Вакуленко в интервью с пресс-службой клуба сравнил игру луганской Зари и киевского Динамо.

"Хотели взять в Запорожье очки, однако не получилось. Заря – очень хорошая команда. Считаю, что они играют на уровне Динамо.

Понятно, что Шахтер на голову выше всех, но если сравнивать с киевлянами, то Заря точно играет не хуже. Результат говорит сам за себя (прим. 2:0 в пользу Зари)", - сказал футболист.