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Защитник Карпат сравнил игру Зари и Динамо

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Футболист назвал явного лидера УПЛ.
Сергей Вакуленко
Сергей Вакуленко
ФК Карпаты Львов

Защитник львовских Карпат Сергей Вакуленко в интервью с пресс-службой клуба сравнил игру луганской Зари и киевского Динамо.

"Хотели взять в Запорожье очки, однако не получилось. Заря – очень хорошая команда. Считаю, что они играют на уровне Динамо.

Понятно, что Шахтер на голову выше всех, но если сравнивать с киевлянами, то Заря точно играет не хуже. Результат говорит сам за себя (прим. 2:0 в пользу Зари)", - сказал футболист.

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