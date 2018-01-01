Миколенко: Русин попросил у меня бутсы, а теперь забивает в каждом матче

Футболист - о победе над Олимпиком.

Защитник киевского Динамо прокомментировал победу над донецким Олимпиком, повреждение и жеребьевку Евро-2020.

"Выполняя передачу, почувствовал боль в задней поверхности бедра. Завтра сделаем МРТ, и посмотрим, насколько все серьезно.

Мои бутсы у Русина? Назик просто до сих пор не может себе купить бутсы, вот и попросил у меня.

Перешел в Зарю, говорит, что только одни остались. Попросил, чтобы подарил ему – вот я и оставил. А он теперь в каждом матче забивает. Теперь и не заберу уже.

Жеребьевка Евро-2020? В финале слабых команд не будет. И каждое очко будет на вес золота. Будем играть со всеми", - рассказал Миколенко.