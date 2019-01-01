Михайличенко: Сегодня мы заполучили очень важные три очка

Специалист - о матче против Олимпика.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над донецким Олимпиком в выездном матче (1:3).

"Сегодня мы заполучили очень важные три очка в непростой игре. Без интриги не обошлось. Имея полное игровое преимущество, мы допустили ошибку в обороне, которая привела к пропущенному мячу. Поэтому напряжение в матче вернулось и держалось довольно долго.

Мы создавали моменты, но долго не могли забить. В принципе, игрой команды я вполне доволен. Было создано много интересных моментов, предпосылок для хорошего завершения атак. Только подводит реализация. По моему мнению, счет по игре.

Конечно, план на игру изменился. Караваев уже играл на немного непривычной для себя позиции, это внесло коррективы в нашу игру. Сейчас большая нагрузка на футболистов, они играют на сложных полях.

У нас было всего два дня на подготовку после матча в Мальме. Ведь мы могли сыграть в понедельник, как это делается в других странах — Германии, Турции, Португалии.

Нужно думать о футболе и делать хотя бы примерно хорошие и равные условия, чтобы команды, которые представляют нашу страну на европейской арене, не жертвовали чемпионатом Украины.

У нас на поле сегодня появились четыре новых игрока — почти полкоманды. После тяжелых игр, когда у тебя всего два дня на подготовку, нужно искать варианты, чтобы поддерживать игру на уровне, которого нам хотелось бы.

Караваев, Кендзера и Миколенко — это три футболиста, которых мы считаем основными линейными крайними защитниками. Де Пена, Шапаренко конкурируют с Буяльским и Шепелевым. Поэтому, думаю, в плане состава все было логично", - сказал Михайличенко официальному сайту Динамо.