Динамо добыло победу над Олимпиком
Киевляне вернули второе место в таблице.
В матче шестнадцатого тура УПЛ Динамо в выездном поединке оказалось сильнее донецкого Олимпика (1:3).
Два гола за киевлян забил Артем Беседин и одним голом отметился Карлос де Пена.
Олимпик - Динамо 1:3
Голы: Зейхеди 38 - Беседин 37,79, Де Пена 87
Динамо: Бойко - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, де Пена, Беседин
Олимпик: Пеньков - Ксьонз, Лукьянчук, Гришко, Снурницын - Цымбалюк, Политыло, Кравчук - Тейшейра, Балашов, Зейхеди
Удаление: Кравчук 73
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