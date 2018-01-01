Динамо добыло победу над Олимпиком

Киевляне вернули второе место в таблице.

В матче шестнадцатого тура УПЛ Динамо в выездном поединке оказалось сильнее донецкого Олимпика (1:3).

Два гола за киевлян забил Артем Беседин и одним голом отметился Карлос де Пена.

Олимпик - Динамо 1:3

Голы: Зейхеди 38 - Беседин 37,79, Де Пена 87

Динамо: Бойко - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, де Пена, Беседин

Олимпик: Пеньков - Ксьонз, Лукьянчук, Гришко, Снурницын - Цымбалюк, Политыло, Кравчук - Тейшейра, Балашов, Зейхеди

Удаление: Кравчук 73