Шахтер потерял очки в матче с Мариуполем

Подопечные Луиша Каштру сыграли вничью, ведя по ходу встречи.

Очень неожиданным оказался результат матча украинской Премьер-лиги между лидером чемпионата Украины Шахтером и Мариуполем. Игра в Мариуполе завершилась вничью 1:1.

Уже на 15-й минуте Шахтер повел в счете после того, как Тайсон реализовал 11-метровый. Однако в начале второй половины, на 49-й минуте, команда Александра Бабича сравняла счет. Все последующие попытки Шахтера забить не увенчались успехом.

Мариуполь — Шахтер 1:1

Голы: Путря, 49 — Тайсон, 15 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Дава, Яворский — Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишнев, Горбунов — Путря (Бондар, 89), Фомин (Выскребенцев, 17, К. Романюк, 90+3)

Шахтер: Пятов — Болбат, Бондар, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78) — Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка — Сикан (Борячук, 69)

Предупреждения: Полегенько, Дава, Петерман — Исмаили, Маркос Антонио, Хочолава

Десна - Александрия 2:0

Голы: Хлебас, 46, Филиппов, 60

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Имереков, Ермаков, Мостовой — А. Фаворов (Приндета, 90+3), Огиря — Конопля, Хлебас (Домбровский, 85), Картушов — Филиппов (Калитвинцев, 90)

Александрия: Панькив — Пашаев (Стецьков, 61), Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Гречишкин, Банада (Грицук, 79) — Лучкевич, Задерака (Шастал, 61), Третьяков — Безбородько

Предупреждения: Филиппов — Банада, Стецьков