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Тете: Приятно слышать об интересе Милана

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Бразилец отметил, что пока не намерен покидать Украину.
Тете
Тете
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тете прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский Милан.

"Да, я слышал об этом. Очень приятно, когда футболиста связывают с таким клубом. Но я намерен предоставить подобные вопросы своему агенту, чтобы он общался с руководством Шахтера. Моя задача - думать только о своей игре на поле. Приятно, когда твоя работазамечается.

Что буду делать дальше? Я все еще играть за Шахтер, чтобы творить историю для этого клуба. Давайте подумаем о трансфере в будущем", - приводит слова Тете Globo Esporte.

Напомним, в текущем сезоне 19-летний бразилец провел за Шахтер 14 матчей, забив 4 гола и отдав три результативные передачи.

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Теги: Тете, Шахтер, УПЛ, Милан
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