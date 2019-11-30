Тете: Приятно слышать об интересе Милана

Бразилец отметил, что пока не намерен покидать Украину.

Полузащитник Шахтера Тете прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский Милан.

"Да, я слышал об этом. Очень приятно, когда футболиста связывают с таким клубом. Но я намерен предоставить подобные вопросы своему агенту, чтобы он общался с руководством Шахтера. Моя задача - думать только о своей игре на поле. Приятно, когда твоя работазамечается.

Что буду делать дальше? Я все еще играть за Шахтер, чтобы творить историю для этого клуба. Давайте подумаем о трансфере в будущем", - приводит слова Тете Globo Esporte.

Напомним, в текущем сезоне 19-летний бразилец провел за Шахтер 14 матчей, забив 4 гола и отдав три результативные передачи.