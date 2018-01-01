УПЛ: Заря обыграла Карпаты, Днепр-1 справился с ПФК Львов
Луганская Заря уверенно обыграла Карпаты в матче 16-го тура чемпионата Украины. Подопечные Романа Санжара приняли решение играть вторым номером на протяжении всего поединка, за что дважды были наказаны соперниками во втором тайме.
Заря — Карпаты 2:0
Голы: Вернидуб, 55, Русин, 87
Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин — Русин, Кабаев (Лунев, 77).
Карпаты: Кудрик — Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко — Мартинс (Якимец, 75), Клец, Назарина, Ди Франко, Лях — Бойчук, Деда (Лейоус, 63).
Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Абу Ханна — Мартинс, Деда, Якимец.
В другом матче дня Днепр-1 продолжил свою удачную серию, нанеся поражение ПФК Львов.
ПФК Львов — Днепр-1 0:2
Голы: Коркишко, 15, Когут, 61
ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Братков, Татарков — Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 72) — Педро, Шина, Пернамбуко (Велвес, 77) — Ренан
Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал — Снижко (Снижко, 79), Кравченко — Коркишко, Когут (Чичиков, 85), Булеца — Супряга (Назаренко, 74)
Предупреждения: Приймак — Супряга, Лопыренок
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