Полузащитник Динамо может покинуть клуб из-за семейных обстоятельств
Сидклей может перейти в бразильский чемпионат.
Бразильский полузащитник Динамо Киев Сидклей может отправиться в аренду в Коринтианс, об этом сообщает журналист Марко Белло в Medium.
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По информации источника, Коринтианс планирует арендовать игрока на весь 2020 год. Сам футболист не против вернуться в Бразилию из-за семейных обстоятельств, ведь его дочь Ана Клара живет со своей матерью в Куритибе.
Ранее сообщалось, что Динамо не против отпустить игрока в аренду.
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