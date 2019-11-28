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Шахтер назвал цену за Тете

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Донецкий клуб будет рассматривать предложения начиная с 50 миллионов евро.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Шахтер не будет продавать бразильского полузащитника Тете меньше, чем за 50 миллионов евро, об этом сообщил агент футболиста Пабло Буэно.

“Мы контактируем с представителями Милана и Ромы. Конкуренция за Тете очень серьезная. Если он не уйдет сейчас, то есть большая вероятность, что он покинет Шахтер в следующее трансферное окно.

Чтобы приобрести его у Шахтера, нужно будет заплатить хорошую сумму. Разговор можно начитать с отметки в 50 миллионов евро.

Гремио (бывший клуб Тете - прим.) получит 15% от трансфера и 3% за воспитание игрока“, - рассказал Буэно для Rádio Grenal.

Ранее сообщалось, что Тете может перебраться в Италию.

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Теги: Тете, Шахтер Донецк, футбол
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trgvm1    28.11.2019, 13:38
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