Ракицкий: Я буду лишний в сборной Украине

Команда играет хорошо и без него.

Бывший игрок сборной Украины и Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал свое решение закончить карьеру в национальной сборной.

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“Кто-то писал “чудак на букву М“ и тому подобное, другие - “понимаем твой выбор“.

Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним“, - приводит слова Ракицкого Фонтанка.ру.

Отметим, что Уткин и Левченко поделились мнением о том, что игрок закончил карьеру в сборной.