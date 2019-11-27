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Ракицкий: Я буду лишний в сборной Украине

Комментариев: 5
Команда играет хорошо и без него.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Getty Images/Matthew Ashton

Бывший игрок сборной Украины и Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал свое решение закончить карьеру в национальной сборной.

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“Кто-то писал “чудак на букву М“ и тому подобное, другие - “понимаем твой выбор“.

Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним“, - приводит слова Ракицкого Фонтанка.ру.

Отметим, что Уткин и Левченко поделились мнением о том, что игрок закончил карьеру в сборной.

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Теги: Ярослав Ракицкий, сборная Украины по футболу, футбол
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 16:20
Оценка:  0
гость
Зае...бися, пахнет вата шо из 3,14си вынимата.
trgvm1    27.11.2019, 16:12
Оценка:  0
trgvm1
кому ты там надо козлина даунецкая
гость  (аноним)  27.11.2019, 16:00
Оценка:  +1
гость
Сборная играет по-другому при Шевченко. Дальние пасы практически не используются. Но удар у Ярика отличный. Хотя есть другой "левоногий" Малиновский. Потому-обойдемся.
гость  (аноним)  27.11.2019, 15:54
Оценка:  +1
гость
ты лишний в стране как и тимощук... предатели...
bugrov3    27.11.2019, 15:36
Оценка:  +2
bugrov3
обошлись - обойдёмся. без тебя, как раз и лучше.
zadneprohodchik    27.11.2019, 15:16
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Та нах он там нужен
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