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Экс-супруга Алиева: Саша заставил меня родить ему детей

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Татьяна Алиева в очередной раз раскрыла подробности своей жизни с футболистом.
Александр и Татьяна Алиевы
Александр и Татьяна Алиевы
theworldnews.net

Бывшая жена Александра Алиева Татьяна призналась, что футболист заставил ее родить детей.

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"Он заставил меня, в прямом смысле слова, чтобы я родила ему дочку. С Темой то же самое, были такие крики. Я забеременела рано после Алины, ей было 8 месяцев. Я уже подумывала о каких-то глупостях, а он сказал: "Не дай бог, Таня! Я тебя просто...". За мной ездил водитель, чтобы я не поехала в больницу", - рассказала Татьяна в передаче Життя відомих людей на телеканале 1+1.

Также Алиева призналась, что сейчас вновь живет в одном доме с бывшим супругом.

"Саша мне сам сказал, чтобы я вернулась домой с детьми, потому что у них есть дом. Мы составили мировую, слава богу, ее подписали. Он переписывает все на детей, он по мере своих возможностей обеспечивает их. Говорит, что будет больше", - отметила Татьяна.

Ранее сообщалось, что Татьяна Алиева показала видео, как бывший муж ее бьет.

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Теги: Татьяна Алиева, Александр Алиев, футбол, вне игры, Украина
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Комментариев (1)
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trgvm1    27.11.2019, 14:49
Оценка:  +1
trgvm1
дура а когда деньги брала шо думала
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