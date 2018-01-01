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Цыганык: Мы увидим Маркевича на тренерской скамье до конца года

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Украинский специалист может вернуться к работе.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Украинский эксперт Игорь Цыганык рассказал, что что глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич может вернуться к работе главного тренера.

“У Маркевича есть приглашения, но он хочет работать в амбициозном клубе или сборной, где будут ставить перед собой очень серьезные задачи. 

Есть команды, которые могут ему предложить отличные условия, но вопрос в задаче остается. Маркевич примет приглашение, если будет достаточно серьезный проект. 

Мне кажется, что приглашение поступит до нового года. И мы увидим Маркевича на тренерской скамье“, - рассказал ведущий в своей программе Цыганык Live.

Ранее сообщалось, что Маркевич может возглавить зарубежный клуб.

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Теги: Игорь Цыганык, Мирон Маркевич, УПЛ, футбол
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