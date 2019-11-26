Видео дня: УАФ ярким роликом представила номинантов нововведенной премии Легионер года

С этого года УАФ будет вручать украинским футболистам, выступающим в других странах, премию Легионер года.

УАФ назвала номинантов премии Легионер года Кадр из видео

В понедельник, 2 декабря, УАФ проведет церемонию Футбольные звезды-2019. Мероприятие состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

В преддверии церемонии УАФ приняла решение ввести новую номинацию - Легионер года, которую будет получать украинец, выступающий заграницей. В список претендентов-2019 попали 14 футболистов:

Андрей Лунин (Вальядолид)

Евгений Шахов (Лечче)

Иван Петряк (МОЛ Види)

Эдуард Соболь (Брюгге)

Марьян Швед (Селтик)

Игорь Пластун (Гент)

Руслан Малиновський (Аталанта)

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Роман Зозуля (Альбасете)

Роман Яремчук (Гент)

Роман Безус (Гент)

Артем Кравец (Кайсеріспор)

Василь Кравец (Леганес)

Александр Зинченко (Манчестер Сити)

УАФ на своей страничке в Instagram оригинальным роликом презентовал всех номинантов:

Отметим, что в рамках церемонии также будут определены символические мужская и женская сборные, лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужской команды и женской команды, лучший молодой футболист и футболистка, лучшие голкиперы мужских и женских команд, лучший игрок в футзал, лучший игрок в пляжный футбол, лучший арбитр, лучшая детская академия и прочие.