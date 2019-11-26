Видео дня: УАФ ярким роликом представила номинантов нововведенной премии Легионер года
В понедельник, 2 декабря, УАФ проведет церемонию Футбольные звезды-2019. Мероприятие состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
В преддверии церемонии УАФ приняла решение ввести новую номинацию - Легионер года, которую будет получать украинец, выступающий заграницей. В список претендентов-2019 попали 14 футболистов:
- Андрей Лунин (Вальядолид)
- Евгений Шахов (Лечче)
- Иван Петряк (МОЛ Види)
- Эдуард Соболь (Брюгге)
- Марьян Швед (Селтик)
- Игорь Пластун (Гент)
- Руслан Малиновський (Аталанта)
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
- Роман Зозуля (Альбасете)
- Роман Яремчук (Гент)
- Роман Безус (Гент)
- Артем Кравец (Кайсеріспор)
- Василь Кравец (Леганес)
- Александр Зинченко (Манчестер Сити)
УАФ на своей страничке в Instagram оригинальным роликом презентовал всех номинантов:
Обирай найкращого легіонера в рамках премії «Футбольні зірки України». Все більше людей дізнається про Україну завдяки нашим футболістам. З кожним роком збільшується кількість клубів бажаючих бачити українців у себе. Давайте разом оберемо найкращого гравця з українським паспортом, який грає за кордоном. Список номінантів на перемогу: 1. Андрій Лунін («Реал»/«Вальядолід», Іспанія) 2. Євген Шахов («Лечче», Італія) 3. Іван Петряк («МОЛ Види», Угорщина) 4. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія) 5. Мар‘ян Швед («Селтик», Шотландія). 6. Ігор Пластун («Гент», Бельгія) 7. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія) 8. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія) 9. Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія) 10. Роман Яремчук («Гент», Бельгія) 11. Роман Безус («Гент», Бельгія) 12. Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина) 13. Василь Кравець («Леганес», Іспанія) 14. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія) 15. Ваш варіант Голосуй у коментарях. Голоси приймаються до 30 листопада на сторінках фейсбук та інстаграм. P.S. У відео не використовується жодних музичних інструментів. Тільки голос @artemkanifo #уаф #футбольнізіркиукраїни2019
Отметим, что в рамках церемонии также будут определены символические мужская и женская сборные, лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужской команды и женской команды, лучший молодой футболист и футболистка, лучшие голкиперы мужских и женских команд, лучший игрок в футзал, лучший игрок в пляжный футбол, лучший арбитр, лучшая детская академия и прочие.
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