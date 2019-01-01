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Шевченко - в топ-10 лучших тренеров сборных в 2019 году

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Международная федерация футбольной истории и статистики оценила работу тренеров национальных команд по итогам года.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в рейтинге лучших тренеров национальных команд, составленный Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Украинский специалист получил 41 балл по итогам 2019 года. Под руководством Шевченко сборная Украины уверенно вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе.

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Первое место в рейтинге досталось победителю Лиги наций - тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу (112). Вторым стал наставник сборной Бразилии Тите (102), выигравший Копа Америка Тите (102), а третьим - главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (97).

Стоит отметить, что на 19-й строчке рейтинга оказался экс-наставник сборной U-20, ныне возглавляющий U-17, Александр Петраков.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, рейтинг, футбол
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