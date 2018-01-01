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Павелко: Уверен, что в 2020-м VAR станет доступен в Украине

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VAR скоро появиться в УПЛ.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, когда в украинском футболе будет внедряться система видеопомощи арбитрам (VAR) в Украине.

“Хорошая новость. Готовимся к подаче в FIFA заявки на использование системы VAR в Украине. На прошлых выходных успешность уже проведенного тестирования оборудования и подготовки наших арбитров к внедрению инновационной технологии могли оценить представители FIFA.

Зарубежные специалисты дали положительные отзывы и остались довольны реализацией программы действий по внедрению VAR в Украине. Полный вывод представителей FIFA будет в ближайшее время отражен в специальном рапорте, получив который и завершив выполнение последних пунктов программы, мы готовы подать заявку на использование системы видеоповторов в режиме онлайн.

Интересно, что когда предложил эту идею два года назад, то приходилось много объяснять, зачем нужен VAR. А сейчас спрашивают: сколько еще ждать VAR.

Без этой технологии уже трудно представить будущее и украинского, и мирового футбола. Осталось совсем немного. Уверен, 2020-й станет годом VAR в Украине“, - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Украине впервые назначили пенальти с помощью VAR.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел против Павелко

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Теги: Андрей Павелко, УПЛ, футбол
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