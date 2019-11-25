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Минувший тур УПЛ - самый низкий по показателю посещаемости в сезоне

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Почти половина всех зрителей 15-го тура УПЛ была зафиксирована на матче Динамо - Мариуполь.
Матч Динамо - Мариуполь - самый посещаемый в 15-м туре УПЛ
Матч Динамо - Мариуполь - самый посещаемый в 15-м туре УПЛ
ФК Динамо Киев

В Украине состоялись матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу, которые суммарно посетили

Самым посещаемым поединком стала встреча киевского Динамо и Мариуполя, которая состоялась в Киеве на НСК Олимпийский. Эту игру посетили 6 792 болельщика.

Самая низкая посещаемость была зафиксирована во Львове на стадионе Украина на матче Карпаты - Олимпик. Этот поединок посетили 754 зрителя.

МатчКоличество зрителей
Динамо - Мариуполь6 792
Шахтер - ФК Львов2 458
Днепр-1 - Ворскла1 941
Колос - Десна1 369
Александрия - Заря937
Карпаты - Олимпик754
В среднем за матч:2 375
Всего за тур:14 251
Всего за чемпионат:428 678

Напомним, в 14-м туре самым посещаемым матчем стал поединок в Харькове между Шахтером и Динамо.

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thebestdraw    25.11.2019, 13:42
Оценка:  0
thebestdraw
на великий шахтер аж 2500 )))
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