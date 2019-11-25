Минувший тур УПЛ - самый низкий по показателю посещаемости в сезоне
Почти половина всех зрителей 15-го тура УПЛ была зафиксирована на матче Динамо - Мариуполь.
В Украине состоялись матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу, которые суммарно посетили
Самым посещаемым поединком стала встреча киевского Динамо и Мариуполя, которая состоялась в Киеве на НСК Олимпийский. Эту игру посетили 6 792 болельщика.
Самая низкая посещаемость была зафиксирована во Львове на стадионе Украина на матче Карпаты - Олимпик. Этот поединок посетили 754 зрителя.
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Мариуполь
|6 792
|Шахтер - ФК Львов
|2 458
|Днепр-1 - Ворскла
|1 941
|Колос - Десна
|1 369
|Александрия - Заря
|937
|Карпаты - Олимпик
|754
|В среднем за матч:
|2 375
|Всего за тур:
|14 251
|Всего за чемпионат:
|428 678
Напомним, в 14-м туре самым посещаемым матчем стал поединок в Харькове между Шахтером и Динамо.
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