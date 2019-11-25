Минувший тур УПЛ - самый низкий по показателю посещаемости в сезоне

Почти половина всех зрителей 15-го тура УПЛ была зафиксирована на матче Динамо - Мариуполь.

В Украине состоялись матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу, которые суммарно посетили

Самым посещаемым поединком стала встреча киевского Динамо и Мариуполя, которая состоялась в Киеве на НСК Олимпийский. Эту игру посетили 6 792 болельщика.

Самая низкая посещаемость была зафиксирована во Львове на стадионе Украина на матче Карпаты - Олимпик. Этот поединок посетили 754 зрителя.

Матч Количество зрителей Динамо - Мариуполь 6 792 Шахтер - ФК Львов 2 458 Днепр-1 - Ворскла 1 941 Колос - Десна 1 369 Александрия - Заря 937 Карпаты - Олимпик 754 В среднем за матч: 2 375 Всего за тур: 14 251 Всего за чемпионат: 428 678

Напомним, в 14-м туре самым посещаемым матчем стал поединок в Харькове между Шахтером и Динамо.