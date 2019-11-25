Динамо - Мариуполь 3:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Динамо уверенно одолело Мариуполь в матче чемпионата Украины.

Динамо - Мариуполь: видео голов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на своем поле разгромило Мариуполь в матче 15-го тура чемпионата Украины.

"Бело-синие" одержали уверенную победу со счетом 3:0, благодаря чему вернули себе вторую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Мариуполь:

Динамо - Мариуполь 3:0

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82

Динамо: Бущан - Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко - Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76).

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68) - Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко - Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87).

Предупреждения: Беседин - Тищенко, Дава.