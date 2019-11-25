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Динамо - Мариуполь 3:0 видео голов и обзор матча УПЛ

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Динамо уверенно одолело Мариуполь в матче чемпионата Украины.

Динамо - Мариуполь: видео голов
Динамо - Мариуполь: видео голов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на своем поле разгромило Мариуполь в матче 15-го тура чемпионата Украины.

"Бело-синие" одержали уверенную победу со счетом 3:0, благодаря чему вернули себе вторую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Мариуполь:

Динамо - Мариуполь 3:0
Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82

Динамо: Бущан - Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко - Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76).

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68) - Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко - Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87).

Предупреждения: Беседин - Тищенко, Дава.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, видео голов, обзор матча, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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