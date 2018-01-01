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Мораес - лучший игрок 15 тура чемпионата Украины

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Нападающий Шахтера оформил хет-трик в ворота Львова.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
УПЛ

УПЛ признала нападающего Шахтера Жуниора Мораеса лучшим игроком 15 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила хет-трик футболиста в ворота Львова (4:1).

Отмечается, что в голосовании Мораес на три голоса опередил полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был полузащитник Карпат Егор Назарина.

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Теги: футбол, Жуниор Мораес, Шахтер, УПЛ
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