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Скрипник: Мог вернуться в Украину еще до предложения Зари

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Украинский специалист переживал по поводу того, что его не приглашают местные клубы.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, что мог возглавить другой украинский клуб.

“Я имел шанс вернуться в Украину еще за полгода до перехода в Зарю. Тогда меня приглашала нетоповая команда.

Я всегда переживал, почему меня не хотят пригласить в Украину поработать. Боялся упустить этот шанс можно так сказать. Потом на меня вышла Заря. Я знал команду, потому что их было видно в еврокубках. Они играли против немецких Герты и Ред Булла. Знал лично Юрия Вернидуба, играл с ним.

Президент клуба Евгений Геллер сказал: Вы профессионал, больше знаете, удачи. Если нужна помощь - звоните. Вот и весь разговор с президентом, который болеет за команду, хочет, чтобы команда развивалась. Амбиции клуба подходят мне. Просто прийти и потренировать - было бы неправильно. Хочется что-то сделать для украинского футбола“, - рассказал Скрипник в интервью программы ПроФутбол.

Ранее Скрипник рассказал о трансфере Дмитрия Иванисени.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря
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