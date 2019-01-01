Денисов: От расистского скандала пострадала масса невиновных болельщиков Динамо

Журналист считает, что дисквалификацией стадиона проблема не решится.

Украинский журналист и телеведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по делу расизма в отношении игроков Шахтера Тайсона и Дентиньо в матче 14 тура чемпионата Украины против Динамо.

“Судя по всему это не конец истории с наказанием за расизм, скорее всего будет подана апелляция, а с учетом долгоиграющего конфликта между собственниками Динамо и руководством Ассоциации футбола Украины, решение КДК по расистскому инциденту может быть очередным витком в этом противостоянии.

Однако не сложно предположить, что идти в Лозанну собственники клуба вряд ли решаться, при нулевой терпимости к расизму в западной Европе, это закончится для клуба очередным поражением в лозаннском суде. С другой стороны, если говорить о решении проблемы. Расизма в Украине не больше и не меньше чем в любой другой стране, да есть дисциплинарные наказания, но все мы понимаем что дисквалификацией стадиона проблема не решается.

Решить ее можно либо уголовным наказанием. Либо частным образом, когда сам клуб проведет необходимые мероприятия для того, чтобы это больше не повторилось. В конце концов от дисквалификации стадиона пострадала масса болельщиков Динамо, которые далеки от расизма и точно не заслуживали такого наказания. Но без точечного решения проблемы, это точно снова повториться“, - заявил Денисов.

Напомним, КДК УАФ наказал Динамо за расистское поведение его болельщиков в матче с Шахтером штрафом в 500 тысяч гривен, а также одним матчем УПЛ без зрителей и еще одним - условно. Киевляне собираются обжаловать это решение.