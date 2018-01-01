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Цыганков может перейти в мадридский Реал

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"Королевский клуб" давно просматривает кандидатуру украинца.
Виктор Цыганков / ФК Динамо
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Украинский вингер киевского Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского Реала, отмечает  DefensaCentral.

По информации источника, представители испанской команды давно уже следят за украинским футболистом.

Тем не менее, "Королевский клуб" может отказаться от кандидатуры Виктора, если за него станут бороться клуба из Англии, ведь они могут существенно увеличить стоимость игрока.

Ранее сообщалось, что украинец привлек внимание Баварии, дортмундской Боруссии, Ливерпуля и Тоттенхэма.

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