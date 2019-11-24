Морозюк в очередной раз взорвала Сеть пикантным снимком

Жена Николая Морозюка показала фото с утренней разминки.

Ирина Морозюк, супруга экс-игрока киевского Динамо Николая Морозюка, как всегда радует своих подписчиков эффектными и откровенными фотографиями.

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В этот раз девушка похвасталась снимком со своей утренней разминки, причем ракурс выбрала весьма пикантный, сделав акцент на свою пятую точку.

“Сегодня я максимально буду работать на массу“, - написала Ирина на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк разделась, выполняя оригинальный трюк.