Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Морозюк в очередной раз взорвала Сеть пикантным снимком

Комментариев: 2
Жена Николая Морозюка показала фото с утренней разминки.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, супруга экс-игрока киевского Динамо Николая Морозюка, как всегда радует своих подписчиков эффектными и откровенными фотографиями.

Читай также: Жена Морозюка стала президентом любительского клуба

В этот раз девушка похвасталась снимком со своей утренней разминки, причем ракурс выбрала весьма пикантный, сделав акцент на свою пятую точку.

“Сегодня я максимально буду работать на массу“, - написала Ирина на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк разделась, выполняя оригинальный трюк.

Поделись:
Теги: Ирина Морозюк, Украина, футбол, вне игры, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    24.11.2019, 14:50
Оценка:  +1
Путин_xyйло
ФотоЖоп
БМ-помойка  (аноним)  24.11.2019, 14:46
Оценка:  0
БМ-помойка
Кому эта быдло-мразь интересна?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь