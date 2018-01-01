Александрия в центральном матче тура обыграла Зарю

Команды Шарана сумела добыть победу над конкурентом.

В матче пятнадцатого тура УПЛ Александрия дома сумела минимально обыграть луганскую Зарю.

Единственным голом в матче отличился Евгений Банада, который с метра замкнул подачу со штрафного удара.

Стоит отметить, что хозяева еще в первом тайме могли выйти вперед, однако Никита Шевченко отразил удал Гречишкина с пенальти.

Александрия — Заря 1:0

Голы: Банада, 51

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Безбородько, Третьяков (Задерака, 46).

Заря: Шевченко — Тымчик (Хомченовский, 64), Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 78) — Громов, Кабаев (Русин, 64).

Предупреждения: Банада, Бухал, Задерака — Михайличенко, Абу Ханна.

На 23-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).