Александрия в центральном матче тура обыграла Зарю
В матче пятнадцатого тура УПЛ Александрия дома сумела минимально обыграть луганскую Зарю.
Единственным голом в матче отличился Евгений Банада, который с метра замкнул подачу со штрафного удара.
Стоит отметить, что хозяева еще в первом тайме могли выйти вперед, однако Никита Шевченко отразил удал Гречишкина с пенальти.
Александрия — Заря 1:0
Голы: Банада, 51
Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Безбородько, Третьяков (Задерака, 46).
Заря: Шевченко — Тымчик (Хомченовский, 64), Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 78) — Громов, Кабаев (Русин, 64).
Предупреждения: Банада, Бухал, Задерака — Михайличенко, Абу Ханна.
На 23-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).
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