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Шахтер - Львов 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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"Горняки" добыли разгромную победу.

Мораес - Исмаили
Мораес - Исмаили
shakhtar.com

В 15-м туре УПЛ донецкий Шахтер встречался со Львовом.

“Горняки“ на 11-й минуте повели в счете благодаря голу Жуниора Мораеса, но львовяне сумел отыграться в первом тайме.

После перерыв Шахтер сумел отличиться трижды. Сначала Жуниор Мораес забил с игры на 53-й минуте, а уже на 77-й минуте оформил хет-трик с пенальти. Окончательный итог матча установил Алан Патрик, который отличился на 84-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Львов:

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Шахтер — ФК Львов 4:1

Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен.), Алан Патрик, 84 — Татарков, 25

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко (Дентиньо, 46), Маркос (Майкон, 81) — Тете, Алан Патрик, Коноплянка (Коваленко, 71) — Мораес.

ФК Львов: Бандура — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Пернамбуко (Алваро, 71), Сабино, Мартан, Педро (Богунов, 79) — Шина (Филипе, 86).

Предупреждения: Степаненко, Мораес, Алан Патрик — Братков, Бандура, Сабино, Алваро.

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Теги: футбол, Шахтер Донецк, Львов, УПЛ, обзор матча, видео голов
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