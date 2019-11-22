Вернидуб мог возглавить Ворсклу

Украинский специалист не хочет тратить время в Полтаве.

Гланвый тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал, что мог возглавить Ворсклу.

“Многие клубы хотели видеть меня, в том числе Ворслка, но не согласился на работу там.

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Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой.

У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого “чуть-чуть“, - рассказал Вернидуб в интервью для Прессбол.

Ранее сообщалось, что Вернидуб стал тренером солигорского Шахтера.