Суркис: Как президент Динамо, я должен прислушиваться к критике настоящих фанатов

Президент клуба никогда не буду слушать псевдоболельщиков.

Президент Динамо Киев Игорь Суркис рассказал, что внимательно прислушивается к советам болельщиков.

“У Динамо есть настоящие болельщики. Есть люди, которые и в жару, и в холод приходят на стадион и поддерживают команду. Поддерживают, когда мы побеждаем, и когда проигрываем.

Они понимают, что происходит и свое огорчение не воплощают в оскорбления в сторону команды. Определенно, к мнению таких людей я обязан прислушиваться. Как президент Динамо, я не имею права игнорировать конструктивную критику и пожелания настоящих фанатов команды.

Но я никогда не буду слушать тех псевдоболельщиков, которые не то, чтобы на стадион не ходят, а в принципе почти не смотрят матчи Динамо, не хотят анализировать ситуацию, и ничего не понимают из происходящего на поле.

При этом они дают огромное количество советов, как все надо исправить и как все надо организовать. Если клубу тяжело - так придите и помогите. Не советом в Интернете, а чем-то конкретным и серьезным.

За 25 лет, которые мы находимся в клубе, еще никто не пришел и не сказал: “Давайте я помогу инвестициями в клуб“. Или представил конкретную программу действий, а не простые лозунги“, - рассказал Суркис пресс-службе Динамо.

Ранее сообщалось, что Суркис мог отказаться от Динамо.