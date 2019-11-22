Суркис: У меня было много оснований бросить клуб, особенно при Порошенко

Политика мешала украинскому клубу.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что мог оставить “столичный“ клуб во время президента Украины Петра Порошенка.

“У меня было много оснований и предпосылок для того, чтобы во времена пятого президента Украины все бросить и оставить клуб без поддержки.

Но мы с партнерами продолжаем финансировать Динамо, продолжаем вкладывать деньги в развитие клуба, реализацию социальных и благотворительных проектов.

Наша задача - это прогресс Динамо, это шаги вперед по всем направлениям. Мы взяли на себя большую ответственность, причем не только в спортивном секторе“, - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Красников покинет Динамо.