УАФ обвинила Григория Суркиса в похищении 380 миллионов евро

Бывший президент УАФ выводил средства в свою офшорную компанию.

УАФ обратилась в Государственное бюро расследований, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел по поводу совершения Григорием Суркисом криминальных нарушений на сотни миллионов евро. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

В сентябре этого года расследование Der Spiegel установило, что начиная с 1999 года УЕФА перечислила около 380 миллионов евро для ФФУ (сегодня - УАФ) на развитие украинского футбола, но на самом деле финансы достались оффшорной компании Newport Management Limited, которой управляет Григорий Суркис.

После проведения внутреннего расследования от УАФ, организация решила обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств возможной причастности бывших руководителей ФФУ, среди которых бывший президент Григорий Суркис и генеральный секретарь Александр Бандурко, к завладению средствами УЕФА в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что против президента УАФ Андрея Павелко было возбуждено 5 уголовных дел Генеральной прокуратурой Украины.