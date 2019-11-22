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УАФ обвинила Григория Суркиса в похищении 380 миллионов евро

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Бывший президент УАФ выводил средства в свою офшорную компанию.
Григорий Суркис
Григорий Суркис
uefa.com

УАФ обратилась в Государственное бюро расследований, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел по поводу совершения Григорием Суркисом криминальных нарушений на сотни миллионов евро. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

В сентябре этого года расследование Der Spiegel установило, что начиная с 1999 года УЕФА перечислила около 380 миллионов евро для ФФУ (сегодня - УАФ) на развитие украинского футбола, но на самом деле финансы достались оффшорной компании Newport Management Limited, которой управляет Григорий Суркис.

После проведения внутреннего расследования от УАФ, организация решила обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств возможной причастности бывших руководителей ФФУ, среди которых бывший президент Григорий Суркис и генеральный секретарь Александр Бандурко, к завладению средствами УЕФА в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что против президента УАФ Андрея Павелко было возбуждено 5 уголовных дел Генеральной прокуратурой Украины.

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Теги: Григорий Суркис, УАФ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.11.2019, 20:16
Оценка:  -1
гость
А вы про антисемитизм? Хоть один украинец смог бы такое сделать? Вот то-то и оно. Так что пейсатые - это сатана.
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