Суркис: Хочу, чтобы Динамо показывало футбол, который будет нравиться фанатам команды

Функционер отметил, что работа президента клуба является неблагодарной.

Сегодня, 22 ноября, президент киевского Динамо Игорь Суркис отмечает свой 61-й день рождения. Функционер рассказал о работе во главе клуба, а также описал свой идеал команды.

“Сразу скажу, что это очень тяжелая работа, и точно не удовольствие, как может показаться со стороны. Я стал президентом Динамо в 2002 году и занимаюсь развитием клуба и решением проблем команды уже 17 лет. А это нервы, стресс и седые волосы. Поэтому здоровья точно не прибавилось.

Пост президента футбольного клуба такого калибра, как Динамо - это сложная и в основном неблагодарная работа. Некоторые вещи остаются невидимыми для болельщиков, и далеко не всегда выводы о достижениях или ошибках клуба (и моих личных) делаются с учетом реальной ситуации.

Учитывая все реалии, мне очень хочется, чтобы Динамо показывало футбол, который будет нравиться болельщикам команды. А какие места или достижения у нас будут в еврокубках, во многом будет зависеть от ситуации в стране. Это не условная, а реальная взаимосвязь.

Если будет мир, стабильность и условия для развития команды, то Динамо будет становиться сильнее. Это взаимосвязанные вещи. Когда в стране нестабильность, когда идет война, когда многие люди просто думают о выживании в это время, то футбол отходит на второй план. Это касается не только болельщиков, но и самих игроков, в том числе и тех, кто не горит желанием переходить в нашу лигу.

Вспомните, какой у нас был чемпионат 7-8 лет назад! По интриге мы не уступали многим сильным европейским лигам. В Украине было четыре команды (Динамо, Шахтер, Днепр, Металлист), которые боролись за первое место. Даже в некоторых топ-чемпионатах в Европе такой интриги нет. Например, во Франции доминирует ПСЖ, в Италии доминирует Ювентус, там, по сути, нет вопросов о том, кто займет первое место.

Мой идеал нынешнего Динамо - это как можно больше своих воспитанников и молодых украинцев в основе. Чтобы они как можно лучше заявили о себе, как это сделал, к примеру, Попов. Очень надеюсь и верю, что проявят себя на серьезном уровне Цитаишвили, Булеца, Супряга и другие наши таланты.

Если эти игроки не остановятся в своем профессиональном росте, то они помогут реализовать потенциал команды, улучшить качество футбола, поднять интерес к игре Динамо. Будет качественный футбол - появятся и результаты. И место Динамо в европейской иерархии заметно улучшится“, - цитирует функционера клубный сайт Динамо.

Ранее Игорь Суркис рассказал о своих впечатлениях от работы Алексея Михайличенко.