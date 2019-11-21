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Генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел против Павелко

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Андрей Павелко будет отвечать на обвинения Генеральной прокуратуры.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Против Андрея Павелко и других официальных лиц УАФ было возбуждено пять уголовных дел, об этом сообщается в официальном письме Генеральной прокураторы Украины в ответ на депутатский запрос Анатолия Костюха.

По информации в документе, было выдвинуто обвинение о возможном превышение служебных полномочий и разворовывании 270 миллионов гривен, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Вторым пунктом обвинение стало то, что со стороны руководства УАФ могли быть намеренные правонарушения, касаемо растрат денег от УЕФА, а также выплат за маркетинговые и спонсорские права на матчи квалификации Евро-2020. 

Кроме этого сообщается, что был возможный сговор между представителями УАФ и “ФФУ Продакшн“ по завышению цен на товары, что привело к овладению бюджетных средств.

Генеральная прокуратора возбудила два личных дела против Андрея Павелко. В первом сказано, что президент УАФ злоупотреблял служебным положением, которое привело к закупке полей за государственные деньги по завышенным ценам.

Во втором сообщается, что Павелко сообщил недостоверную информацию при декларировании. 

Ранее сообщалось, что УАФ вынесло наказание Динамо за поведение болельщиков на матче проти Шахтера.

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, прокуратура
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